Секс-блогер из Москвы пропал в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России, пишет РИА «Новости».

Ранее глава альянса заявил, отметили журналисты, что «Украина имеет право» атаковать военные цели не только на линии соприкосновения, но и «на территории России».

Президент заметил, что когда Столтенберг был премьер-министром Норвегии, то он общался с ним, решал непростые вопросы по Баренцеву морю.

«На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией он не страдал», — подчеркнул Путин.

Российский лидер предположил, что Столтенберг говорит о ударах по объектам, расположенным в глубине территории России.

Путин отметил, что Столтенберг, хоть и является номинально гражданским человеком, но возглавляет военно-политическую организацию. Соответственно, он должен понимать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.