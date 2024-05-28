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В Тюмени мужчина месяц забрасывал двор дома фекалиями каждое утро

В Тюмени неизвестный каждое утро на протяжении месяца забрасывал двор дома собачьими фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал 72.RU.

Тюменец на протяжении месяца каждое утро забрасывал двор дома фекалиями
© РИА Новости

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома на Фабричной улице. Неизвестный мужчина месяц каждое утро приходил и забрасывал двор фекалиями, информация о причинах его поведения не уточняется.

«Жители очень обеспокоены и хотят предпринять ответные меры, но пока не знают какие», — сообщил один из местных жителей, передает 72.RU.

Отмечается, что ситуация усугубляется, когда машины проезжают по пакетам с экскрементами, попавшими на дорогу — автомобили размазывают их содержимое по двору.

Представители ТСЖ поставили камеру, на которую им удалось запечатлеть злоумышленники. Коммунальщики планируют обратиться в правоохранительные органы.

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