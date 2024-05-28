Российский депутат под видом активиста устраивал рейды в кальянных и брал взятки

Следователи завершили расследование уголовного дела о двух эпизодах мошенничества депутата Ульяновской Городской Думы, который под видом активиста устраивал рейды в кальянных и получал с их владельцев почти два миллиона рублей взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ульяновской области.

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По версии следствия, обвиняемый обманным путем организовал рейдовые мероприятия в городских кальянных под видом активистов общественного движения. Когда в ходе «проверок» в заведениях выявлялись какие-либо нарушения, депутат требовал с предпринимателей ежемесячные денежные выплаты, убеждая, что он, в случае чего, имеет влияние на деятельность правоохранительных и контролирующих органов.

Всего с декабря 2020 года по январь 2023-го ему удалось получить через посредника взяток на сумму 1,99 миллиона рублей. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Сейчас материалы дела по частям 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном и крупном размере с использованием своего служебного положения») УК РФ с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Сам фигурант на время проведения расследования помещен под стражу.

Ранее в Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали майора столичной полиции, вымогавшего взятку в размере 25 миллионов рублей.