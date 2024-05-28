Медики прокомментировали солнечные ожоги молодой петербурженки

Попавшая в реанимацию после солнечных ванн петербурженка загорала без защитных кремов – об этом заявили сотрудники больницы.

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В социальной сети Telegram появились подробности о состоянии молодой петербурженки, получившей 80% ожогов тела, загорая на солнце. Как отметили медики, их 21-летняя пациентка принимала солнечные ванны без защитных кремов – ее кожа была не готова к палящим лучам. Также сообщается, что на солнце девушка провела около пяти часов.

В настоящий момент пострадавшая находится в НИИ имени И.И. Джанелидзе, ее состояние заметно улучшилось. Уже сегодня девушку переведут в обычную палату.

О произошедшем инциденте редакция VSE42.Ru писала ранее.