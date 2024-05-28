Треш-блогер нагадила во «Вкусно — и точка» на глазах у посетителей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание в своем Telegram-канале на выходку треш-блогера Фроси (настоящее имя — Дарья Умнова) и пригрозила ей арестом на 15 суток. Девушка на камеру справила большую нужду в одном из ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» в Москве и выложила ролик в свой Telegram-канал. На нее подписаны свыше 318 тысяч пользователей.

Для съемки треш-контента блогеры идут совсем на дно: одна из них прямо во «Вкусно и точка» на глазах у посетителей. Ждем реакцию от полиции. В принципе, за 15 суток можно приучить к туалету, — написала Мизулина.

Скандальный ролик в Telegram-канале Фроси появился 26 мая. На видео девушка бежит во «Вкусно и точка» с портативным туалетом в руках, крича, что ей срочно нужно справить нужду. Далее она садится на унитаз в зоне приема и выдачи заказов прямо на глазах у посетителей.

Боюсь заразиться СПИДом, поэтому не хожу в общественные туалеты, а ношу свой. Стыдно, что испортила аппетит запашком, — подписала она ролик.

Фрося прославилась благодаря блогу в TikTok. Девушка снимала развлекательные видео и даже успела записать свой трек. Но вскоре ее контент в соцсетях сильно изменился: сейчас блогер известна провокационными высказываниями, скандалами, а также любовью к маникюру с лобковыми волосами и менструальной кровью.

Ранее стало известно, что МВД России вновь объявило в розыск треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) по уголовной статье. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru предположил, что причиной могло стать не его уклонение от военной службы, а деятельность в Сети. Юрист напомнил, что блогер в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности, когда во время эфира разбил лицо девушки об стол.