В Аланье в гостинице нашли мертвую россиянку

39-летняя гражданка РФ Александра Теплякова обнаружена мертвой в своем номере в гостинице в городе Аланья в провинции Анталья. Об этом сообщило агентство DHA.

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Тело женщины нашли около 22:00 мск 27 мая. Она долгое время не покидала свой номер, в связи с чем сотрудники гостиницы приняли решение проверить, все ли с ней в порядке. Они обнаружили, что россиянка лежала неподвижно в комнате и вызвали скорую помощь и жандармерию.

Медики констатировали смерть женщины. Ее тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи. Начато расследование.