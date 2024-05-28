Экс-участнику «Короля и Шута» может грозить уголовное дело из-за обмана

Telegram-канал Mash сообщает, что авиакомпания «Победа» подала заявление в полицию на экс-участника группы «Король и Шут» Александра Леонтьева. Как утверждает Mash, причиной стали медицинские справки для возврата билетов.

© Telegram-канал Mash

По данным Telegram-канала, в декабре 2023 года музыкант и его жена планировали лететь в Турцию и обратно рейсами «Победы». По информации Mash, позже супруги решили оформить возврат билетов из-за плохого самочувствия и предоставили медицинские справки.

Как утверждает канал, в авиакомпании заподозрили, что справки могли быть подделаны. В итоге перевозчик обратился в полицию. Сам музыкант не стал комментировать ситуацию, сообщает Mash.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, что потеряла около 400 тысяч рублей из-за двухминутного опоздания на рейс. Билеты актрисы и ее детей были невозвратными и поэтому «просто сгорели», подчеркивала она.