В России старшеклассники жестоко избили курсанта школы-интерната

В Уфе жестоко избили кадета местной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Мальчик стал жертвой издевательств старшекурсников, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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В конце учебной недели курсанты завели подростка в подвал. Оттуда он вышел с сотрясением мозга, синяками и разрывом связок. Из происходившего с ним пострадавший запомнил только то, что его попытались поджечь, используя дезодорант.

Родители кадета обратились в полицию. Избившие его старшекурсники заявили, что просто играли. Аналогичную позицию заняло и руководство школы интерната. Несмотря на это, одного из напавших на мальчика подростков отчислили.

В апреле в Краснодарском крае преподаватель казачьего корпуса избил кадета прямо на уроке за показавшийся ему неправильный тон.