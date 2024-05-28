С имущества Блиновской начали снимать арест

Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом сообщил судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Москва24

«Защита полагает неучтенным судом [первой инстанции] о возмещении Блиновской в бюджет в счет недочисленных налогов более 140 млн рублей», - огласил судья текст апелляционной жалобы защиты блогера, которая просит отпустить Блиновскую из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. ТАСС

Кроме того, адвокат Наталия Сальникова сообщила, что суд удовлетворил ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Так, уже удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую уже нашли покупателя. Также суд снял арест с одного из счетов Блиновской, добавила защитница. Газета.Ru