Крупный медведь загрыз домашний скот под Новокузнецком

Косолапый хищник зачастил в новокузнецкий поселок. Дошло до того, что пострадали домашние животные, в связи с чем власти отдали распоряжение охотникам.

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Департамент по охране объектов животного мира выпустил во вторник, 28 мая, приказ о регулировании численности медведей: необходимо застрелить пятилетнего бурого медведя, который неоднократно появлялся в селе Славино Чистогорского сельского поселения Новокузнецкого округа.

Основанием стало то, что медведь напал на домашний скот и создал угрозу жизни и здоровью людей.

Местным охотникам поручено застрелить бурого медведя с 28 по 30 мая, говорится на сайте департамента. Тушу охотники смогут оставить себе.

Ранее кузбассовцы видели медведей рядом с поселком Пригородный в Кемеровском округе.