В Башкирии при тушении магазина пиротехники обнаружили тело женщины

В Нефтекамске при пожаре в магазине пиротехники погибла женщина 1972 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Магазин и офисы в двухэтажном здании полностью выгорели на площади 150 кв.м. После возгорания произошел хлопок, из-за которого второй этаж обрушился. Там, под завалами, уточнили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, и было найдено тело погибшей женщины. Еще одна женщина успела выбежать из горящего здания.

Открытое горение ликвидировано. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают завалы. Причина происшествия пока не сообщается.

Напомним, пожар в магазине пиротехники в Нефтекамске произошел утром 28 мая.