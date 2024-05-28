Юноша обнес московские храмы на 85 тыс. рублей

Молодой человек обокрал два храма в Москве. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, сумма ущерба от действий преступника превысила 85 тысяч рублей.

Так, в апреле 18-летний злоумышленник вошел в Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе на Волоколамском шоссе. Там он открыл стеклянную крышку киота с иконой и украл два кольца общей стоимостью около 35 тысяч рублей. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

Новую кражу он совершил уже в мае. Вместе с соучастником молодой человек похитил из храма Владимирской иконы Божьей Матери на улице Новогорской ювелирные изделия на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил злоумышленника под стражу. Ведомство контролирует привлечение обвиняемого к ответственности, а также установление личности соучастника второго преступления.