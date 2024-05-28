Блогера Mellstroy снова объявили в розыск в России

Блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) снова объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе розыска МВД РФ.

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В карточке не указывается, какая именно статья стала причиной добавления уроженца Белоруссии в базу разыскиваемых лиц.

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Напомним, что 13 февраля стримера уже объявляли в розыск — причиной стал отказ блогера от службы в белорусской армии. На родине в отношении Mellstroy возбудили уголовное дело, а в Москве он долгое время скрывался от представителей военкомата. В конце марта он заявил, что планирует закупить спортивный инвентарь и одежду в каждый из 500 детских домов Белоруссии. После этого розыск прекратили как в России, так и в Белоруссии.

В 2021 году блогера осудили за избиение модели Алены Ефремовой на стриме. Бурима приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Кроме того, его обязали выплатить пострадавшей 72 тысячи рублей.