В Петербурге из Невы достали мужчину с камнем на шее

В Санкт-Петербурге рабочие заметили мужчину в Неве, его достали из воды в районе Октябрьской набережной. Об этом сообщает «Фонтанка».

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На теле, обвязанном веревками, имелись гнилостные изменения. На шее был черный рюкзак, внутри которого находились кафельная плитка и камень.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления личности мужчины и обстоятельств произошедшего, тело направлено в морг.

21 мая сообщалось, что из Невы спасатели выловили тело с крюком на шее. Мужчину без признаков жизни заметили в воде у моста Александра Невского.