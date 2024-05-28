Горожане обнаружили тело мужчины с пробитой головой в “Москва-Сити”

В Москве нашли труп на территории делового района. Правоохранители начали проверку.

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Сообщается, что на территории делового центра "Москва-Сити" у моста "Багратион" было обнаружено тело. Погибшим оказался мужчина. На вид ему около 30 лет.

При этом у мужчины была пробита голова. Документов у горожанина при себе не было.

В связи с произошедшим правоохранители начали проверку. На данный момент устанавливается личность мужчины. Также выясняется причина его смерти, пишут "Известия" со ссылкой на источник.