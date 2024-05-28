Нижегородец изнасиловал двух пенсионерок в лесу перед их убийством

Мужчина из Нижегородской области надругался над пожилыми женщинами, после чего жестоко убил их. За свои поступки он ответит перед судом.

© Vse42.ru

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, 42-летний местный житель предстанет перед судом после изнасилования и убийства двух женщин. Об этом пишет издание "Время Н".

Первый инцидент с участием злоумышленника произошел в начале лета прошлого года около деревни Филино Шуйского района Ивановской области. В роковой день 63-летняя женщина, собиравшая грибы в лесу, подверглась нападению незнакомца. Мужчина произвел действия сексуального характера, после чего задушил пенсионерку. Также он забрал себе ее телефон и ювелирные украшения.

– Он частично закопал тело погибшей в землю, прикрыл его ветками и поджег, после чего скрылся с места преступления, – сообщили следователи.

Второй эпизод произошел на территории Нижегородской области 22 июня. В Починковском округе обвиняемый выбрал в качестве жертвы 67-летнюю женщину. Он напал на нее и изнасиловал, после чего нанес не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Когда пострадавшая скончалась от полученных ран, он скрылся.

В итоге мужчину задержали. Личность убийцы удалось установить благодаря судебной генетической экспертизе по объектам, изъятым в ходе осмотра места случившегося. Вину мужчина признал частично. Его дело уже направили на рассмотрение в суд.