Участница шоу «Пацанки» напала на пьяного соседа с молотком

Telegram-канал SHOT утверждает, что участница шоу «Пацанки» Александра Петрова несколько раз ударила молотком и ногами пьяного соседа, который шумел под окнами. Перед этим мужчина угрожал ей.

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По данным SHOT, 26 мая компания нетрезвых людей собралась на лавочке у подъезда дома, где живет Петрова. Компания шумела, поэтому девушка попросила их вести себя тише. В ответ один из мужчин, якобы ее сосед, оскорбил ее и начал угрожать ей.

«Я в тебя торпеду запихаю», - заявил мужчина.

Девушка в ответ назвала его «маргиналом». На записи с камеры видно, что вскоре после этого она выбежала из подъезда и ударила мужчину предметом, напоминающим молоток. Она потребовала, чтобы мужчина перестал шуметь под окнами.

По информации SHOT, соседа госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Он написал на девушку заявление в полицию.

«Пацанки» - российское социальное реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». В шоу участвуют молодые женщины с тяжелым прошлым и «пацанским» поведением. Цель проекта - помочь участницам изменить их жизнь через различные испытания, а также работу с преподавателями и психологами.