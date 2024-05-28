В Башкирии в горящем здании магазина пиротехники могла остаться женщина

Стали известны подробности крупного пожара в магазине пиротехники в Нефтекамске. По данным МЧС, внутри здания возможно находится женщина. Еще одна женщина сумела выбраться самостоятельно.

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На данный момент пожар локализовали на площади 150 кв.м. Напомним, что пожар в двухэтажном здании магазина начался 28 мая в одиннадцатом часу дня.

На месте сейчас работают 21 человек и семь единиц техники МЧС России. На тушении подали несколько пожарных стволов, огнеборцы с риском для жизни стараются не допустить распространения пожара. Часть второго этажа обрушилась.