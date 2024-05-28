В ФСБ раскрыли, как Запад дестабилизирует обстановку на границе с Украиной

Западные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки в приграничных регионах России для дестабилизации обстановки, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, несмотря на их вмешательство, местные жители продолжают оказывать помощь пограничникам в защите госграницы.

В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация, — сказал он.

Кулишов отметил, что население продолжает помогать пограничникам при защите приграничных территорий, в регионах созданы отряды добровольцев, которые помогают выявлять нарушения на госгранице.

Глава Погранслужбы ФСБ также рассказал, что украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов нарастили разведывательную активность у российских границ. По его словам, особое содействие Киеву оказывают США и Великобритания.

По данным Кулишова, через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств. Показатель вырос на 36% с 2022 года, уточнил он. Кроме того, пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток со стороны пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию.