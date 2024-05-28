Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест.
Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, который принял решение об его аресте.
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"В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года", - сказали в суде.