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Фигурант дела главного кадровика Минобороны Мартиросян обжаловал арест

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест.

Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест
© РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, который принял решение об его аресте.

Раскрыты детали пребывания арестованного кадровика из Минобороны в СИЗО

"В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года", - сказали в суде.
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