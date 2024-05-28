Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест.

Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, который принял решение об его аресте.

Раскрыты детали пребывания арестованного кадровика из Минобороны в СИЗО