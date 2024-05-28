Вынесен приговор главному инженеру «Листвяжной»

Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет газета «Известия».

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Также по решению суда Лобанов лишен права занимать административные должности.

При этом суд учел срок нахождения главного инженера шахты «Листвяжная» в СИЗО (год за полтора), отмечает издание.

Напомним, что в ноябре 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После трагедии президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса. Присутствующие на заседании председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» (компания-владелец «Листвяжной) Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за гибель людей. Однако позднее основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана.