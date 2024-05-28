ФСБ задержала россиянку за поддержку украинской террористической организации

На Урале УФСБ России задержала 25-летнюю местную жительницу за поддержку идеологии украинской террористической организации «Легион "Свобода России"»* (признана террористической и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по Челябинской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Курчатовский районный суд Челябинска признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на срок шесть месяцев. Во время заседания фигурантка полностью признала свою вину и раскаялась.

Как установил суд, в апреле 2022 года женщина опубликовала в сети материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Омске ФСБ задержала жителя по подозрению в пособничестве «Легиону "Свобода России"».