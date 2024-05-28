В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах Магаданской области. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Ситуация также осложняется тем, что в Среднеканском округе накануне объявили высокую пожарную опасность из-за природных возгораний. Предупреждение также распространяется на Тенькинский и Ягоднинский округа.

"29 мая 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - сообщает центр.

По данным Колымского УГМС, днем 29 мая местами в Среднеканском, континентальной части Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с.