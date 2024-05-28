Звезду «Пацанок» сбила машина

Звезда реалити-шоу «Новые пацанки» и «Большие девочки» Амина Усманилаева сообщила, что оказалась в больнице после того, как ее сбила машина. Слова знаменитости передает Voice.

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«Перелом руки, перелом челюсти, сотрясение мозга. Почти не спала сегодня, больно даже лежать. За МРТ, кстати, 35 тысяч нужно будет отдать», — посетовала 24-летняя девушка.

Усманилаева уточнила, что мужчина на автомобиле специально наехал на нее и ее друзей из-за того, что компания громко разговаривала. Она заявила, что с виновником ДТП уже разбираются, и ему «ничего хорошего не светит». Звезда также добавила, что ей трудно разговаривать и есть из-за травм.

Амина Усманилаева заняла второе место в шоу «Новые пацанки». Позднее девушка поучаствовала в программе «Большие девочки», где также получила серебро. В финальном выпуске Усманилаева демонстративно покинула студию, отказавшись поздравлять победительницу Лилит Хачатрян. Она назвала свой проигрыш несправедливым, так как ей на проекте пришлось «пахать», несмотря на проблемы со здоровьем.