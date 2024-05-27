В Таиланде задержали британца по подозрению в убийстве россиянина

Полиция Таиланда задержала гражданина Великобритании, проживающего в Паттайе, по обвинению в нападении на россиянина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около трех часов утра по местному времени (23.00 мск в воскресенье) на вилле View Point Village в Бангламунге.

Во время вечеринки 35-летний британец нанес 36-летнему гражданину России удар в лицо, после которого мужчина упал, сильно ударился головой о бетонный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего. Он пришел в сознание, но позже скончался в клинике от полученной травмы.

Нападавший после потасовки покинул вечеринку и отправился домой вместе с супругой, гражданкой Таиланда. Стражи порядка опознали его по записям камер видеонаблюдения, нашли и задержали.

В ходе допроса гражданин Соединенного Королевства заявил, что агрессия с его стороны была обусловлена излишне дерзким поведением россиянина, который, по его словам, пытался приставать к его супруге.

Подозреваемый признал, что во время конфликта и он сам, и его жена, и потерпевший были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следователи предъявили британцу обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.