В Пензенской области школьница утонула во время плавания на надувном матрасе

Следствие организовало проверку по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе.

Об этом сообщили в СУ СК России.

«Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.