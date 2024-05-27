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В Пензенской области школьница утонула во время плавания на надувном матрасе

Следствие организовало проверку по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе.

В Пензенской области школьница утонула во время плавания на надувном матрасе
© РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России.

«Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.

Происшествия
Следственный комитет