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МЧС опровергло данные о пожаре на зерновом терминале в порту Азова

Главное управление МЧС России по Ростовской области опровергло распространяемую в интернете информацию о пожаре на зерновом терминале в порту Азова.

МЧС прокомментировало сообщения о пожаре в порту Азова
© РИА Новости
"В ряде СМИ появилась информация о пожаре на зерновом терминале в порту Азова. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В порту Азова в Ростовской области загорелся зерновой терминал

По данным ЕДДС, информации о каком-либо возгорании не поступало. В ГУ МЧС России по Ростовской области ведется мониторинг по камерам видеонаблюдения - задымления нет, добавили в ведомстве.

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