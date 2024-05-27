В порту Азова в Ростовской области загорелся зерновой терминал
На зерновом терминале в порту города Азов в Ростовской области произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал Shot.
На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, заметны пришвартованные к причалам небольшие грузовые корабли. На заднем плане видны языки огня. Над терминалом поднимается столб черного дыма.
По предварительным данным, возгорание произошло на транспортной ленте в терминале, где проходит погрузка и выгрузка зерна и сыпучих материалов.
Сведений о пострадавших нет. Причины инцидента не называются.
Напомним, что порт в Азове является одним из старейших в России, он расположен на берегу рек Дон и Азовка. Общая площадь превышает 24 га. На территории находятся терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминала, а также рыбозавод.