В Ростовской области загорелся зерновой терминал

На зерновом терминале в порту города Азов в Ростовской области произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал Shot.

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На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, заметны пришвартованные к причалам небольшие грузовые корабли. На заднем плане видны языки огня. Над терминалом поднимается столб черного дыма.

По предварительным данным, возгорание произошло на транспортной ленте в терминале, где проходит погрузка и выгрузка зерна и сыпучих материалов.

Сведений о пострадавших нет. Причины инцидента не называются.

Напомним, что порт в Азове является одним из старейших в России, он расположен на берегу рек Дон и Азовка. Общая площадь превышает 24 га. На территории находятся терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминала, а также рыбозавод.