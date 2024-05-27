Мосгорсуд вынес приговор группе злоумышленников, которые убивали пенсионеров

Мосгорсуд вынес приговор группе злоумышленников, которые обманывали и убивали пенсионеров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

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На скамье подсудимых оказались четыре женщины, которые зарегистрировали предприятие под названием «Гильдия социальных работников». По данным следствия, преступницы ухаживали за пенсионерами, уговаривали подписать договор ренты, а потом убивали с помощью инъекции яда под видом лекарства.

Суд вынес приговор: одна из обвиняемых была осуждена на 24 года колонии, остальные — от 10 до 16 лет заключения.

В конце февраля суд в Подмосковье вынес приговор двум мужчинам, убивавшим людей ради квартир. Они проведут за решеткой 23 года и 17 лет соответственно. Сообщалось, что свою деятельность они вели против социально незащищенных гражданах без родственников и близких.