Возбуждено уголовное дело после падения обломка аттракциона на ребенка в ТЦ

Уголовное дело возбудили по факту падения куска аттракциона на ребенка в торговом центре на шоссе Энтузиастов. Об этом в понедельник, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила собеседница «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на мальчика четырех лет упал элемент конструкции аттракциона. Мальчик 2019 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

Лефортовская межрайонная прокуратура держит на контроле расследование произошедшего.