Полиция возбудила дело в отношении водителя скорой помощи в Приморье

В Приморье возбудили уголовное дели в отношении водителя скорой помощи, совершившего смертельное ДТП.

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По данным полиции региона, авария произошла в районе 113 км автодороги Раздольное – Хасан.

– Установлено, что водитель специализированного транспортного средства скорой медицинской помощи двигался со стороны Хасана в направлении села Раздольное Надежинского района. В неблагоприятных погодных условиях водитель на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет, – рассказали в ведомстве.

Пациентка выпала из машины и скончалась на месте. Женщина-фельдшер получила травмы и была госпитализирована.

Водителю скорой помощи грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.