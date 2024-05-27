Суд арестовал советника губернатора Орловской области

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, которого обвиняют в мошенничестве, решением суда заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Районных судов Орловской области. Газета.Ru

Его подозревают в хищении бюджетных денег на общую сумму 76 миллионов рублей. Мошенничество связано с ремонтом мостовых сооружений на территории региона, на который были выделены деньги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Москва24

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что советник губернатора Орловской области был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению Советского районного суда Орла Лежнев в понедельник арестован на один месяц. «Постановление может быть обжаловано», - уточнили в районном суде. ТАСС