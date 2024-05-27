Полиция задержала блогеров в шубах в центре Москвы

В центре Москвы четверо мужчин в шубах устроили фотосессию. Они расстелили пятиметровую красную ковровую дорожку и разбрасывали 100-долларовые купюры банка приколов, пишет РБК в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Малой Бронной, возле Патриарших прудов. Движение было парализовано и местные жители вызвали правоохранителей.

Полиция прибыла на место происшествия, изъяла у молодых людей реквизит для фотосессии, затем доставила их в отдел.

Стражи порядка составили протокол об организации массового пребывания граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка. Суд выписал всем четверым блогерам штрафы по 20 тыс. рублей.