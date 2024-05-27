В Щелково мужчина случайно порезал артерию, когда бежал за возлюбленной

В подмосковном Щелково местный житель умер, наткнувшись на подъездное стекло, сообщает MK.RU. Осколок перерезал артерию погибшему. Уточняется, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В злополучный день он пришел к своей возлюбленной, чтобы продолжить распитие спиртных напитков.

Попойка переросла в ссору между партнерами. Мужчина пригрозил женщине, что зарежет ее. Она выбежала из дома, а пьяный горожанин бросился за ней вслед, в итоге столкнувшись со стеклом.

Ранее в Подмосковье скончалась женщина, которую 26 мая сбил ее сожитель на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе. До этого пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело. Скоро ему изберут меру пресечения. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и автомобиль, а также допросили свидетелей, назначены экспертизы.