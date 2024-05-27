На фронтмена группы «Автоспорт» завели дела об экстремизме и сепаратизме

На фронтмена группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова завели дела об экстремизме и призывах к сепаратизму. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Административные материалы против Ванюкова поступили в Хамовнический суд Москвы. Ему вменяют статьи 20.3.1 и 20.3.2 КоАП.

Поводом для заведения дел стали посты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых Ванюков произносил экстремистские лозунги и предлагал предоставить независимость национальным республикам.

До этого на Ванюкова уже заводили дела о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики. Это произошло после жалобы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Накануне Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Фонд Серебренников оставил после отъезда из России. Его счета заблокированы за долг в полмиллиона рублей, и если он не будет выплачен, режиссеру грозят уголовные дела сразу по двум статьям.