Родители нашли письмо бесследно пропавшей в феврале студентки Цомартовой

Родственники бесследно пропавшей студентки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону нашли письмо, написанное девушкой незадолго до исчезновения. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

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О судьбе спортсменки ничего не известно с февраля. Цомартову никто не видел после соревнований в Дагестане, где занимающаяся боксом девушка потерпела первое поражение.

Недавно родители нашли в телефоне дочери фотографию письма, которое она отправила в зону специальной военной операции (СВО). Она выражала поддержку военнослужащим.

«Ну, а для холостых еще один повод вернуться — увидеть своими глазами самых красивых девушек в стране», — говорится в письме Цомартовой бойцам СВО.

Послание завершают собственноручно написанные девушкой стихи.

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