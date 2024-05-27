Теплоход "Игорь Фархутдинов" потерял ход во время рейса на Курилы

Пассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов", следовавший по маршруту Корсаков - Курилы, потерял ход из-за технической неисправности. Об этом сообщили в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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"Сегодня около 18:15 по сахалинскому времени пассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов", следовавший по маршруту Корсаков - Курилы, потерял ход, предположительно, по причине технической неисправности. Судно осталось на ходу, повреждений корпуса нет, маневренность не потеряна", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находятся более 125 человек, включая членов экипажа. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет. Судно буксируют в морской порт Невельск.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания и защите прав пассажиров на морском транспорте, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа.