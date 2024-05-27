Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

Полицейские задержали жителя Ленинского городского округа, устроившего стрельбу из окна жилого дома. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, инцидент произошел в доме на Олимпийской улице. Местные жители обратились в полицию после того, как их пьяный сосед несколько раз выстрелил из окна своей квартиры в воздух.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 42-летнего злоумышленника. В квартире нарушителя они обнаружили пневматический пистолет и лицензию на него.

Сотрудники полиции изъяли оружие. По данному факту проводится проверка.

Другой случай произошел в Санкт-Петербурге 25 мая. В одной из многоэтажек произошла перестрелка между местным жителем и сотрудниками Росгвардии. Незадолго до этого злоумышленник в ходе конфликта тяжело ранил своего знакомого, а после забаррикадировался от полицейских в своей квартире. Стрелка удалось ликвидировать. Мужчина оказался бывшим уголовником, на счету которого были убийства, побои и хулиганства. Что известно о преступлении на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».