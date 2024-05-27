Адвокат генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский рассказал о настрое своего подзащитного. Как сообщает Shot, юрист отметил, что бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ не считает себя виновным.

Буйновский сказал журналистам, что после второго отказа в переводе на домашний арест Попов держится стойко и у него «все нормально». Решение об апелляции стороной защиты пока еще не принято.

Напомним, что Попова арестовали 17 мая по делу о мошенничестве. По версии следователей, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката общей стоимость 130 млн рублей, приобретенных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Появились кадры с реакцией Попова на повторный отказ в домашнем аресте

Генерал-майора поместили в СИЗО. Сторона защиты дважды подавала прошение о переводе Попова под домашний арест, однако суд оба раза отклонил их.