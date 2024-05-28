Двое москвичей изнасиловали и убили девушку, бросив ее тело на чердаке

Суд вынес приговор двоим москвичам, изнасиловавшим и убившим девушку в 1997 году. Об этом во вторник, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, трагедия произошла в столичном районе Перово. Пьяные злоумышленники заманили незнакомую девушку на чердак жилого дома и изнасиловали. Чтобы скрыть следы преступления, они разбили о голову потерпевшей бутылку. Затем они несколько раз ударили девушку получившейся «розочкой», отчего пострадавшая скончалась на месте преступления.

Злоумышленники скрылись, оставив тело потерпевшей на чердаке. Позднее его обнаружил слесарь, поднявшийся на верхний этаж, чтобы перекрыть воду.

Установить личности преступников удалось в 2024 году. Полицейские задержали двоих москвичей Олега Иванова и Алексея Королева, которых до этого неоднократно отправляли в колонию из-за других преступлений. Дело в отношении еще одного злоумышленника закрыли после его смерти.

На этот раз суд приговорил Иванова к 20 годам лишения свободы, Королева — к 20 годам тюрьмы. Их признали виновными по статье «Убийство».

24 апреля следователи предъявили обвинение другому мужчине, который 20 лет назад насиловал москвичек.