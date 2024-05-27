Трое мужчин украли в Подольске телефонные кабели на 1,2 миллиона рублей

Полицейские задержали в Подольске троих мужчин, обвиняемых в краже телефонных кабелей стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, злоумышленники действовали по ночам. Они подъезжали к коммуникационным колодцам, доставали из них электрокабели и обрезали. Украденное они прятали в багажник и отвозили в пункт приема металлолома.

Задержать злоумышленников удалось после того, как в полицию обратился представитель местной компании. Он заявил о похищении телефонных кабелей из колодцев на улицах Свердлова и Железнодорожной, а также на Красногвардейском бульваре. Общая стоимость пропажи превысила 1,2 миллиона рублей.

Похитителями оказались уроженцы республик Средней Азии от 32 до 37 лет.

— Подольским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — подытожила Петрова.

Похожий случай произошел в районе Ивановское. Росгвардейцы задержали 25-летнего москвича, пытавшегося украсть 20-метровый электрический кабель.