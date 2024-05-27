Установлена личность подростка, тело которого обнаружено на берегу реки в Уфе

Личность подростка, тело которого обнаружено на берегу реки в Уфе установлена, им оказался один из пропавших в марте подростков. Тело опознано родителями мальчика, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан проведено опознание тела подростка, которое было обнаружено на берегу реки Белой около парка Победы. Родители пропавшего 30 марта 2024 года 13-летнего мальчика опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность. В настоящее время проводятся экспертные исследования, а также продолжаются поиски второго подростка", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подростки днем 30 марта отправились в сторону детского лагеря "Чайка" в Октябрьском районе Уфы и вскоре перестали выходить на связь. Оперативный штаб по поиску подростков был развернут на базе центра образования №40 в Октябрьском районе Уфы.