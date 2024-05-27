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Обнаруженный мертвым подросток оказался одним из двух пропавших в марте в Уфе мальчиков

Личность подростка, тело которого обнаружено на берегу реки в Уфе установлена, им оказался один из пропавших в марте подростков. Тело опознано родителями мальчика, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

Установлена личность подростка, тело которого обнаружено на берегу реки в Уфе
© РИА Новости
"Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан проведено опознание тела подростка, которое было обнаружено на берегу реки Белой около парка Победы. Родители пропавшего 30 марта 2024 года 13-летнего мальчика опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность. В настоящее время проводятся экспертные исследования, а также продолжаются поиски второго подростка", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подростки днем 30 марта отправились в сторону детского лагеря "Чайка" в Октябрьском районе Уфы и вскоре перестали выходить на связь. Оперативный штаб по поиску подростков был развернут на базе центра образования №40 в Октябрьском районе Уфы.

Происшествия
Следственный комитет
Башкортостан
Уфа