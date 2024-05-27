Появились кадры с реакцией Попова на повторный отказ в домашнем аресте

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов рассмеялся, услышав решение суда о повторном отказе в домашнем аресте, следует из видео Telegram-канала SHOT с заседания. Военачальник пытался сдержать улыбку, но ему не удалось.

Затем, взглянув на кого-то из зала суда, Попов с энтузиазмом поднял кулак вверх. Заседание проходило в закрытом режиме.

Сегодня, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Второй Западный окружной военный суд 24 мая также оставил генерала под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

Военный суд вновь отказался переводить генерала Попова под домашний арест

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя обвинения в адрес Попова, заявил, что генерал-майор является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения». Журналист также отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.