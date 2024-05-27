В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет из-за подозрений в открытии одной из дверей воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В публикации уточняется, что инцидент произошел 26 мая в 20:39 по московскому времени. Самолет Embraer, следующий рейсом в Улан-Удэ, уже двигался по взлетной полосе, когда на борту сработала индикация открытой двери.

В соответствии с инструкциями безопасности экипаж принял решение прервать взлет и вернуть самолет на стоянку. Никто не пострадал.

Самый громкий инцидент с открытием в полете двери самолета произошел в январе 2024 года с Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines. После взлета у самолета вырвало дверную заглушку (аварийный выход), произошла разгерметизация салона, самолет аварийно сел в Портленде. Все пассажиры и члены экипажа выжили. После этого управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию 171 самолета 737 MAX 9 для проведения расследования.