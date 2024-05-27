Семье погибшего из-за БПЛА в Ливнах жителя выплатят 1 млн рублей

Власти Орловской области выплатят 1 млн рублей семье водителя пожарной части, который погиб в результате падения БПЛА на топливно-заправочную станцию в городе Ливны. Также по 200 тыс. рублей получат три пострадавших сотрудника служб, сообщается на сайте правительства региона.

"В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. По поручению губернатора области Андрея Клычкова семье погибшего водителя выделят 1 млн рублей. Пострадавшие сотрудники служб получат по 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, на месте падения осколков идут восстановительные работы. Утром в ходе массированной атаки на Орловскую область на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны упал БПЛА, из-за чего пострадала часть фасада административного здания. На локализацию и устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, в момент их работы произошло падение еще одного БПЛА, погиб водитель 8-й областной пожарной части и пострадали еще три сотрудника служб.