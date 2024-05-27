Военный суд вновь отказался переводить под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая. Вечерняя Москва

Суд рассмотрел вопрос о переводе Попова из СИЗО под домашний арест в закрытом режиме. «Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и провести судебное заседание в закрытом режиме», - заявил судья. Ранее ходатайство о закрытии заседания заявил представитель военной прокуратуры. ТАСС

Отмечается, что Попов обвиняется в мошенничестве. Ura.Ru