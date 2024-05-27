Неизвестный попытался увести двух девочек из магазина в Подмосковье

Мужчина попытался увести двух несовершеннолетних девочек в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщил Telegram-канал «Pushkino_official | НОВОСТИ».

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Мать одной из них рассказала, что неизвестный мужчина подошел в магазине к двум девочкам 10 и 11 лет.

«Сказал, что есть плохой дядя, которого нужно перевоспитать и спросил могут ли они пойти с ним и помочь ему перевоспитать, а он им купит много шоколада. Дети испугались и убежали к взрослым», — добавила женщина.

По ее словам, неизвестный пошел за ними, стоял и улыбался. На кадрах, опубликованных в канале, видно, как мужчина лежит на земле, а рядом с ним стоят несколько человек. Уточняется, что жители задержали мужчину и вызвали полицейских.

Позже родители девочек ездили в полицию давать показания. По предварительным данным, мужчину отпустили из отдела.

Ранее в мае сообщалось, что на востоке Москвы в лесопарковой зоне неизвестный мужчина надругался над несовершеннолетним, угрожая ему ножом. После совершенного насилия он скрылся.