Тело избитого мужчины нашли в частном доме в Новой Москве
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве. Об этом в понедельник, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительным данным, неизвестные избили потерпевшего до смерти.
— Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — добавила Нефедова.
Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
Похожий случай произошел в Москве 16 мая. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Таганском районе.