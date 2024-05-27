Тело избитого мужчины нашли в частном доме в Новой Москве

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве. Об этом в понедельник, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По предварительным данным, неизвестные избили потерпевшего до смерти.

— Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — добавила Нефедова.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

Похожий случай произошел в Москве 16 мая. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Таганском районе.