235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме решит вопрос о переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Газета.Ru

«Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и провести судебное заседание в закрытом режиме», - заявил судья. Ранее ходатайство о закрытии заседания заявил представитель военной прокуратуры. ТАСС

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд оставил генерала Ивана Попова под стражей. Как отмечалось, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест. News.ru