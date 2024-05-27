Экс-главу термального комплекса в российском городе осудили за трагедию в термах

В Челябинской области суд приговорил бывшего директора термального комплекса «Баден-Баден» Елену Аббасову к двум годам лишения свободы условно за трагедию в термах. Об этом сообщает 74.RU.

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Она также должна выплатить миллион рублей родителям пострадавшей. Экс-главу комплекса признали виновной по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

23 февраля 2022 года 11-летняя девочка ныряла в джакузи комплекса, ее волосы зацепились за металлический диск для поступления аэрированной воды. Он был закреплен винтами, которые из-за ненадлежащего обслуживания не позволяли диску оставаться неподвижным на дне бассейна. Деформация диска и образование люфта не дали ребенку спастись.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе Краснодара, где сильный ветер сорвал крышу в день проведения торжественной линейки.